Incyte Aktie
WKN: 896133 / ISIN: US45337C1027
|Incyte-Anlage
|
20.08.2026 16:04:01
S&P 500-Titel Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Incyte von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Incyte-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 86,20 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Incyte-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 116,009 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 903,71 USD, da sich der Wert eines Incyte-Papiers am 19.08.2026 auf 128,47 USD belief. Damit wäre die Investition um 49,04 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete Incyte eine Marktkapitalisierung von 25,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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