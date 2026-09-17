Incyte Aktie

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WKN: 896133 / ISIN: US45337C1027

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Hochrechnung 17.09.2026 16:03:47

S&P 500-Titel Incyte-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Incyte von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Incyte eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Incyte-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Incyte-Papier bei 84,80 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Incyte-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,179 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.09.2026 gerechnet (124,75 USD), wäre das Investment nun 147,11 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 47,11 Prozent.

Zuletzt verbuchte Incyte einen Börsenwert von 24,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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