Interactive Brokers Group Aktie
WKN DE: A0MQY6 / ISIN: US45841N1072
|Langfristige Investition
|
30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Titel Interactive Brokers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Interactive Brokers Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Interactive Brokers Group-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 8,34 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,998 Interactive Brokers Group-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 981,04 USD, da sich der Wert eines Interactive Brokers Group-Anteils am 29.10.2026 auf 81,77 USD belief. Mit einer Performance von +881,04 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Interactive Brokers Group zuletzt 36,95 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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