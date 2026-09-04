Interactive Brokers Group Aktie
WKN DE: A0MQY6 / ISIN: US45841N1072
|Langfristige Performance
|
04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Titel Interactive Brokers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Interactive Brokers Group von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Interactive Brokers Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Interactive Brokers Group-Anteile 8,83 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Interactive Brokers Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 113,218 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 523,63 USD, da sich der Wert eines Interactive Brokers Group-Anteils am 03.09.2026 auf 92,95 USD belief. Mit einer Performance von +952,36 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Interactive Brokers Group belief sich jüngst auf 40,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Interactive Brokers Group Inc
Analysen zu Interactive Brokers Group Inc
Aktien in diesem Artikel
|Interactive Brokers Group Inc
|79,58
|0,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.