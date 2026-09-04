Interactive Brokers Group Aktie

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WKN DE: A0MQY6 / ISIN: US45841N1072

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Langfristige Performance 04.09.2026 16:03:37

S&P 500-Titel Interactive Brokers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Interactive Brokers Group von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Interactive Brokers Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Interactive Brokers Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Interactive Brokers Group-Anteile 8,83 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Interactive Brokers Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 113,218 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 523,63 USD, da sich der Wert eines Interactive Brokers Group-Anteils am 03.09.2026 auf 92,95 USD belief. Mit einer Performance von +952,36 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Interactive Brokers Group belief sich jüngst auf 40,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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