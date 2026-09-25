Interactive Brokers Group Aktie

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WKN DE: A0MQY6 / ISIN: US45841N1072

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Langfristige Anlage 25.09.2026 16:04:00

S&P 500-Titel Interactive Brokers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Interactive Brokers Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Interactive Brokers Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Interactive Brokers Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 15,68 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 63,765 Interactive Brokers Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Interactive Brokers Group-Papiers auf 89,82 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 727,40 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +472,74 Prozent.

Insgesamt war Interactive Brokers Group zuletzt 41,53 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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