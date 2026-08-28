Interactive Brokers Group Aktie

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WKN DE: A0MQY6 / ISIN: US45841N1072

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Rentabler Interactive Brokers Group-Einstieg? 28.08.2026 16:03:48

S&P 500-Titel Interactive Brokers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Interactive Brokers Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Interactive Brokers Group-Aktie Anlegern gebracht.

Am 28.08.2021 wurde das Interactive Brokers Group-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Interactive Brokers Group-Aktie bei 16,31 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Interactive Brokers Group-Aktie investierten, hätten nun 6,131 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 591,97 USD, da sich der Wert einer Interactive Brokers Group-Aktie am 27.08.2026 auf 96,55 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 591,97 USD, was einer positiven Performance von 491,97 Prozent entspricht.

Interactive Brokers Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 43,95 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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