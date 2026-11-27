Vor Jahren in Interactive Brokers Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Interactive Brokers Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 9,44 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Interactive Brokers Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 105,932 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 917,37 USD, da sich der Wert eines Interactive Brokers Group-Papiers am 25.11.2026 auf 74,74 USD belief. Das entspricht einem Plus von 691,74 Prozent.

Interactive Brokers Group wurde am Markt mit 33,77 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at