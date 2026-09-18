Interactive Brokers Group Aktie

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WKN DE: A0MQY6 / ISIN: US45841N1072

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Interactive Brokers Group-Anlage 18.09.2026 16:03:47

S&P 500-Titel Interactive Brokers Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Interactive Brokers Group von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Interactive Brokers Group-Aktie Anlegern gebracht.

Am 18.09.2023 wurde die Interactive Brokers Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Interactive Brokers Group-Aktie bei 22,66 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Interactive Brokers Group-Aktie investierten, hätten nun 4,414 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Interactive Brokers Group-Aktie auf 88,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 390,07 USD wert. Mit einer Performance von +290,07 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Interactive Brokers Group betrug jüngst 39,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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