S&P 500-Titel IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IntercontinentalExchange Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen IntercontinentalExchange Group-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades IntercontinentalExchange Group-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 118,93 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,841 IntercontinentalExchange Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.09.2026 auf 156,90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 131,93 USD wert. Mit einer Performance von +31,93 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

IntercontinentalExchange Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 88,45 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at