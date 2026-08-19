IntercontinentalExchange Group Aktie
WKN DE: A1W5H0 / ISIN: US45866F1049
|IntercontinentalExchange Group-Anlage
|
19.08.2026 16:03:56
S&P 500-Titel IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IntercontinentalExchange Group von vor 5 Jahren eingebracht
Am 19.08.2021 wurde das IntercontinentalExchange Group-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen IntercontinentalExchange Group-Anteile an diesem Tag bei 116,38 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 85,925 IntercontinentalExchange Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 18.08.2026 13 419,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 156,18 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,20 Prozent vermehrt.
Am Markt war IntercontinentalExchange Group jüngst 87,08 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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