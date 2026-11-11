S&P 500-Titel IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IntercontinentalExchange Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren IntercontinentalExchange Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die IntercontinentalExchange Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 134,00 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die IntercontinentalExchange Group-Aktie investierten, hätten nun 74,627 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des IntercontinentalExchange Group-Papiers auf 176,36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 161,19 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31,61 Prozent erhöht.

IntercontinentalExchange Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 96,68 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at