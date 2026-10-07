S&P 500-Titel IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IntercontinentalExchange Group von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in IntercontinentalExchange Group-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der IntercontinentalExchange Group-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 110,88 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das IntercontinentalExchange Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,902 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 138,43 USD, da sich der Wert eines IntercontinentalExchange Group-Anteils am 06.10.2026 auf 153,49 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 38,43 Prozent gesteigert.

IntercontinentalExchange Group war somit zuletzt am Markt 85,10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at