IntercontinentalExchange Group Aktie
WKN DE: A1W5H0 / ISIN: US45866F1049
|Profitables IntercontinentalExchange Group-Investment?
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30.09.2026 16:03:40
S&P 500-Titel IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in IntercontinentalExchange Group von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der IntercontinentalExchange Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der IntercontinentalExchange Group-Anteile betrug an diesem Tag 168,48 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die IntercontinentalExchange Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 59,354 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 033,12 USD, da sich der Wert einer IntercontinentalExchange Group-Aktie am 29.09.2026 auf 152,19 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,67 Prozent verringert.
Der Börsenwert von IntercontinentalExchange Group belief sich jüngst auf 85,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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