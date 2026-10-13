International Flavors & Fragrances Aktie
WKN: 853881 / ISIN: US4595061015
|Langfristige Investition
|
13.10.2026 16:03:59
S&P 500-Titel International Flavors Fragrances-Aktie: So viel Gewinn hätte ein International Flavors Fragrances-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem International Flavors Fragrances-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 60,10 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in International Flavors Fragrances-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,664 International Flavors Fragrances-Aktien. Die gehaltenen International Flavors Fragrances-Anteile wären am 12.10.2026 141,36 USD wert, da der Schlussstand 84,96 USD betrug. Damit wäre die Investition 41,36 Prozent mehr wert.
Zuletzt ergab sich für International Flavors Fragrances eine Börsenbewertung in Höhe von 21,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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