International Flavors & Fragrances Aktie
WKN: 853881 / ISIN: US4595061015
|International Flavors Fragrances-Anlage im Blick
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15.09.2026 16:03:48
S&P 500-Titel International Flavors Fragrances-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Flavors Fragrances von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der International Flavors Fragrances-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die International Flavors Fragrances-Aktie bei 64,37 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die International Flavors Fragrances-Aktie investiert, befänden sich nun 155,352 International Flavors Fragrances-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des International Flavors Fragrances-Papiers auf 83,43 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 961,01 USD wert. Mit einer Performance von +29,61 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der International Flavors Fragrances-Wert an der Börse wurde auf 21,37 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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