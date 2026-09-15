International Flavors & Fragrances Aktie

International Flavors & Fragrances für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853881 / ISIN: US4595061015

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International Flavors Fragrances-Anlage im Blick 15.09.2026 16:03:48

S&P 500-Titel International Flavors Fragrances-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Flavors Fragrances von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in International Flavors Fragrances eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der International Flavors Fragrances-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die International Flavors Fragrances-Aktie bei 64,37 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die International Flavors Fragrances-Aktie investiert, befänden sich nun 155,352 International Flavors Fragrances-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des International Flavors Fragrances-Papiers auf 83,43 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 961,01 USD wert. Mit einer Performance von +29,61 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der International Flavors Fragrances-Wert an der Börse wurde auf 21,37 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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