International Flavors & Fragrances Aktie
WKN: 853881 / ISIN: US4595061015
|Profitables International Flavors Fragrances-Investment?
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18.08.2026 16:03:44
S&P 500-Titel International Flavors Fragrances-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in International Flavors Fragrances von vor einem Jahr abgeworfen
Am 18.08.2025 wurde die International Flavors Fragrances-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des International Flavors Fragrances-Papiers betrug an diesem Tag 65,31 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die International Flavors Fragrances-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 15,312 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 81,83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 252,95 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 25,29 Prozent erhöht.
International Flavors Fragrances wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,50 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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