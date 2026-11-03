International Flavors & Fragrances Aktie

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WKN: 853881 / ISIN: US4595061015

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Lohnende International Flavors Fragrances-Anlage? 03.11.2026 16:03:57

S&P 500-Titel International Flavors Fragrances-Aktie: So viel hätte eine Investition in International Flavors Fragrances von vor 10 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die International Flavors Fragrances-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der International Flavors Fragrances-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 129,29 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,773 International Flavors Fragrances-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 94,63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 73,19 USD wert. Das entspricht einem Minus von 26,81 Prozent.

Jüngst verzeichnete International Flavors Fragrances eine Marktkapitalisierung von 23,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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