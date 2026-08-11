S&P 500-Titel International Flavors Fragrances-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in International Flavors Fragrances von vor 10 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in International Flavors Fragrances-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 11.08.2016 wurde das International Flavors Fragrances-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 136,04 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die International Flavors Fragrances-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,735 International Flavors Fragrances-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 62,55 USD, da sich der Wert eines International Flavors Fragrances-Anteils am 10.08.2026 auf 85,09 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 37,45 Prozent verringert.

International Flavors Fragrances war somit zuletzt am Markt 21,93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at