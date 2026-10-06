International Flavors & Fragrances Aktie

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WKN: 853881 / ISIN: US4595061015

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Rentabler International Flavors Fragrances-Einstieg? 06.10.2026 16:03:44

S&P 500-Titel International Flavors Fragrances-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in International Flavors Fragrances von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen International Flavors Fragrances-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurde das International Flavors Fragrances-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die International Flavors Fragrances-Anteile bei 138,22 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 72,348 International Flavors Fragrances-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (83,26 USD), wäre das Investment nun 6 023,73 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 39,76 Prozent abgenommen.

International Flavors Fragrances markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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