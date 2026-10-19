S&P 500-Titel International Paper-Aktie: So viel hätte eine Investition in International Paper von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in International Paper-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

International Paper-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die International Paper-Anteile bei 52,06 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die International Paper-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 192,086 International Paper-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 540,53 USD, da sich der Wert einer International Paper-Aktie am 16.10.2026 auf 34,05 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 34,59 Prozent.

Der International Paper-Wert an der Börse wurde auf 18,03 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at