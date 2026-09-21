International Paper Aktie

International Paper für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851413 / ISIN: US4601461035

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International Paper-Investment 21.09.2026 16:03:48

S&P 500-Titel International Paper-Aktie: So viel hätten Anleger an einem International Paper-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in International Paper eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde die International Paper-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 52,39 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die International Paper-Aktie investiert hätte, hätte er nun 19,088 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 34,53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 659,12 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 659,12 USD, was einer negativen Performance von 34,09 Prozent entspricht.

Alle International Paper-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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