S&P 500-Titel Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Invesco von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Invesco-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Invesco-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 30,88 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Invesco-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 32,383 Invesco-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.08.2026 1 068,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32,98 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,80 Prozent vermehrt.

Am Markt war Invesco jüngst 14,45 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at