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WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088

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Invesco-Anlage im Blick 12.11.2026 16:03:44

S&P 500-Titel Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Invesco von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Invesco-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Invesco-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 26,16 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Invesco-Aktie investiert hat, hat nun 3,823 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 28,63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 109,44 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9,44 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Invesco belief sich zuletzt auf 12,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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