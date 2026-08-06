S&P 500-Titel Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Invesco-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Invesco-Aktie gebracht.

Am 06.08.2025 wurden Invesco-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 21,10 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Invesco-Aktie investierten, hätten nun 47,393 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 517,06 USD, da sich der Wert eines Invesco-Anteils am 05.08.2026 auf 32,01 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 517,06 USD entspricht einer Performance von +51,71 Prozent.

Invesco erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at