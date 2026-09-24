Invesco Aktie
WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088
|Lukrative Invesco-Anlage?
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24.09.2026 16:03:43
S&P 500-Titel Invesco-Aktie: So viel hätte eine Invesco-Anlage von vor 10 Jahren eingefahren
Am 24.09.2016 wurden Invesco-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 30,54 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Invesco-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 327,439 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.09.2026 gerechnet (30,74 USD), wäre das Investment nun 10 065,49 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,65 Prozent vermehrt.
Der Invesco-Wert an der Börse wurde auf 13,61 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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