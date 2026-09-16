Invitation Homes Aktie
WKN DE: A2DK5V / ISIN: US46187W1071
|Invitation Homes-Investition im Blick
|
16.09.2026 16:03:38
S&P 500-Titel Invitation Homes-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Invitation Homes-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Invitation Homes-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Invitation Homes-Aktie bei 35,29 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 283,366 Invitation Homes-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 832,25 USD, da sich der Wert einer Invitation Homes-Aktie am 15.09.2026 auf 27,64 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 21,68 Prozent verkleinert.
Alle Invitation Homes-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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