S&P 500-Titel Invitation Homes-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Invitation Homes-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Invitation Homes-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Invitation Homes-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Invitation Homes-Aktie bei 35,29 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 283,366 Invitation Homes-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 832,25 USD, da sich der Wert einer Invitation Homes-Aktie am 15.09.2026 auf 27,64 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 21,68 Prozent verkleinert.

Alle Invitation Homes-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at