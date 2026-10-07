Invitation Homes Aktie
WKN DE: A2DK5V / ISIN: US46187W1071
|Lukratives Invitation Homes-Investment?
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07.10.2026 16:03:41
S&P 500-Titel Invitation Homes-Aktie: So viel Verlust hätte eine Invitation Homes-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Invitation Homes-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Invitation Homes-Aktie betrug an diesem Tag 28,14 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Invitation Homes-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 355,366 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 26,39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 378,11 USD wert. Das entspricht einem Minus von 6,22 Prozent.
Der Marktwert von Invitation Homes betrug jüngst 15,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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