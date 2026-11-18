Invitation Homes Aktie
WKN DE: A2DK5V / ISIN: US46187W1071
|Lukratives Invitation Homes-Investment?
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18.11.2026 16:03:47
S&P 500-Titel Invitation Homes-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Invitation Homes von vor 5 Jahren angefallen
Invitation Homes-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Invitation Homes-Aktie bei 41,06 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Invitation Homes-Aktie investiert hat, hat nun 243,546 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (26,72 USD), wäre die Investition nun 6 507,55 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 34,92 Prozent verringert.
Am Markt war Invitation Homes jüngst 15,62 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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