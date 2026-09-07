IPG Photonics CorpShs Aktie

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WKN: 602224 / ISIN: US44980X1090

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IPG Photonics-Investition 07.09.2026 16:03:46

S&P 500-Titel IPG Photonics-Aktie: So viel hätte eine Investition in IPG Photonics von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren in IPG Photonics-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde das IPG Photonics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der IPG Photonics-Anteile betrug an diesem Tag 86,88 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das IPG Photonics-Papier investiert hätte, hätte er nun 115,101 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 78,00 USD gerechnet, wäre die Investition nun 8 977,90 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 10,22 Prozent.

Der Börsenwert von IPG Photonics belief sich zuletzt auf 3,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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