IPG Photonics CorpShs Aktie
WKN: 602224 / ISIN: US44980X1090
|Lukratives IPG Photonics-Investment?
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17.08.2026 16:03:30
S&P 500-Titel IPG Photonics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IPG Photonics von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit IPG Photonics-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die IPG Photonics-Aktie bei 78,67 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die IPG Photonics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 127,113 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 85,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 905,05 USD wert. Das entspricht einem Plus von 9,05 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von IPG Photonics belief sich zuletzt auf 3,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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