S&P 500-Titel IPG Photonics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IPG Photonics von vor 3 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in IPG Photonics-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurde das IPG Photonics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen IPG Photonics-Anteile an diesem Tag bei 91,86 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das IPG Photonics-Papier investiert hätte, hätte er nun 108,861 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der IPG Photonics-Aktie auf 71,01 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 730,24 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 22,70 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für IPG Photonics eine Börsenbewertung in Höhe von 3,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at