S&P 500-Titel IPG Photonics-Aktie: So viel Verlust hätte ein IPG Photonics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit IPG Photonics-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 94,74 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,056 IPG Photonics-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 67,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 71,54 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 28,46 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von IPG Photonics bezifferte sich zuletzt auf 2,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at