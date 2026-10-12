IPG Photonics CorpShs Aktie

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WKN: 602224 / ISIN: US44980X1090

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Profitables IPG Photonics-Investment? 12.10.2026 16:03:50

S&P 500-Titel IPG Photonics-Aktie: So viel Verlust hätte ein IPG Photonics-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in IPG Photonics-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem IPG Photonics-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 80,68 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das IPG Photonics-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,395 IPG Photonics-Anteilen. Die gehaltenen IPG Photonics-Aktien wären am 09.10.2026 970,13 USD wert, da der Schlussstand 78,27 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,99 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte IPG Photonics einen Börsenwert von 3,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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