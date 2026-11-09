S&P 500-Titel IPG Photonics-Aktie: So viel Verlust hätte eine IPG Photonics-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen IPG Photonics-Einstiegs gewesen.

Das IPG Photonics-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren IPG Photonics-Anteile 87,94 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die IPG Photonics-Aktie investierten, hätten nun 113,714 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 65,31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 426,65 USD wert. Mit einer Performance von -25,73 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte IPG Photonics einen Börsenwert von 2,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at