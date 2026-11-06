IQVIA Holdings Aktie

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WKN DE: A2JSPM / ISIN: US46266C1053

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IQVIA-Performance 06.11.2026 16:03:45

S&P 500-Titel IQVIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IQVIA von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in IQVIA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades IQVIA-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 247,19 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das IQVIA-Papier investiert hätte, hätte er nun 40,455 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 264,88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 715,64 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7,16 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für IQVIA eine Börsenbewertung in Höhe von 43,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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