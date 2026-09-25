IQVIA Holdings Aktie

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WKN DE: A2JSPM / ISIN: US46266C1053

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Profitables IQVIA-Investment? 25.09.2026 16:04:00

S&P 500-Titel IQVIA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IQVIA von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in IQVIA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das IQVIA-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 176,69 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die IQVIA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 56,596 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 275,02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 565,11 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +55,65 Prozent.

IQVIA wurde am Markt mit 44,14 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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