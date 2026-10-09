IQVIA Holdings Aktie
WKN DE: A2JSPM / ISIN: US46266C1053
|Lukrativer IQVIA-Einstieg?
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09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Titel IQVIA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IQVIA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der IQVIA-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die IQVIA-Aktie 242,23 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,128 IQVIA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 068,74 USD, da sich der Wert eines IQVIA-Anteils am 08.10.2026 auf 258,88 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,87 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für IQVIA eine Börsenbewertung in Höhe von 42,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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