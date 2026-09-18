IQVIA Holdings Aktie
WKN DE: A2JSPM / ISIN: US46266C1053
|Investmentbeispiel
|
18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Titel IQVIA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IQVIA von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades IQVIA-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 77,31 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,935 IQVIA-Anteilen. Die gehaltenen IQVIA-Anteile wären am 17.09.2026 3 485,19 USD wert, da der Schlussstand 269,44 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 248,52 Prozent vermehrt.
IQVIA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 44,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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