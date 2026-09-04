IQVIA Holdings Aktie
WKN DE: A2JSPM / ISIN: US46266C1053
|IQVIA-Anlage im Blick
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04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Titel IQVIA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IQVIA von vor 3 Jahren verdient
Am 01.09.2023 wurden IQVIA-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 224,33 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die IQVIA-Aktie investierten, hätten nun 44,577 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 03.09.2026 12 108,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 271,62 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,08 Prozent gesteigert.
Insgesamt war IQVIA zuletzt 43,35 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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