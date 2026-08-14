S&P 500-Titel IQVIA-Aktie: So viel Verlust hätte ein IQVIA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde die IQVIA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das IQVIA-Papier bei 248,14 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die IQVIA-Aktie investierten, hätten nun 40,300 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 733,22 USD, da sich der Wert eines IQVIA-Anteils am 13.08.2026 auf 241,52 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 2,67 Prozent vermindert.

IQVIA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 39,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at