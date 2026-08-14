S&P 500-Titel Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iron Mountain-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Iron Mountain gewesen.

Am 14.08.2023 wurde das Iron Mountain-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 60,21 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Iron Mountain-Papier investiert hätte, hätte er nun 16,609 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 102,97 USD, da sich der Wert eines Iron Mountain-Papiers am 13.08.2026 auf 126,62 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 110,30 Prozent.

Der Börsenwert von Iron Mountain belief sich zuletzt auf 37,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at