S&P 500-Titel Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iron Mountain-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Iron Mountain-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Iron Mountain-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Iron Mountain-Anteile 47,55 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Iron Mountain-Aktie investierten, hätten nun 210,305 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Iron Mountain-Papiers auf 114,58 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 096,74 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 140,97 Prozent zugenommen.

Iron Mountain markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 33,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at