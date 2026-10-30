S&P 500-Titel Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Iron Mountain-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Iron Mountain-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Iron Mountain-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 101,30 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,987 Iron Mountain-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.10.2026 116,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 118,38 USD belief. Damit wäre die Investition 16,86 Prozent mehr wert.

Der Iron Mountain-Wert an der Börse wurde auf 35,15 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at