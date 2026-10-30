Iron Mountain Aktie
WKN DE: A14MS9 / ISIN: US46284V1017
|Iron Mountain-Performance im Blick
|
30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Titel Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Iron Mountain-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Iron Mountain-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 101,30 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,987 Iron Mountain-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.10.2026 116,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 118,38 USD belief. Damit wäre die Investition 16,86 Prozent mehr wert.
Der Iron Mountain-Wert an der Börse wurde auf 35,15 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Iron Mountain Inc
Analysen zu Iron Mountain Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Iron Mountain Inc
|104,20
|-1,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.