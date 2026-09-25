S&P 500-Titel Iron Mountain-Aktie: So viel hätte eine Investition in Iron Mountain von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Iron Mountain gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Iron Mountain-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 37,65 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Iron Mountain-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,560 Iron Mountain-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 24.09.2026 3 030,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 114,09 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 3 030,28 USD, was einer positiven Performance von 203,03 Prozent entspricht.

Insgesamt war Iron Mountain zuletzt 34,30 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at