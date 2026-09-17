S&P 500-Titel J M Smucker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J M Smucker von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in J M Smucker-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit J M Smucker-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 105,19 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die J M Smucker-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9,507 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.09.2026 auf 123,56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 174,64 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 17,46 Prozent angezogen.

J M Smucker wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,01 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at