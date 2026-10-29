J. M. Smucker Aktie
WKN: 633835 / ISIN: US8326964058
|Investmentbeispiel
|
29.10.2026 16:03:51
S&P 500-Titel J M Smucker-Aktie: So viel Gewinn hätte eine J M Smucker-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit J M Smucker-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 122,86 USD. Bei einem J M Smucker-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,139 J M Smucker-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 28.10.2026 auf 125,46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 021,16 USD wert. Mit einer Performance von +2,12 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle J M Smucker-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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