S&P 500-Titel J M Smucker-Aktie: So viel hätten Anleger an einem J M Smucker-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in J M Smucker-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

J M Smucker-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 152,83 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 65,432 J M Smucker-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 772,69 USD, da sich der Wert einer J M Smucker-Aktie am 12.08.2026 auf 118,79 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 7 772,69 USD, was einer negativen Performance von 22,27 Prozent entspricht.

Alle J M Smucker-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at