S&P 500-Titel J M Smucker-Aktie: So viel hätten Anleger an einem J M Smucker-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in J M Smucker-Aktien verdienen können.

Das J M Smucker-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der J M Smucker-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 112,73 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die J M Smucker-Aktie investiert hat, hat nun 0,887 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 113,38 USD, da sich der Wert einer J M Smucker-Aktie am 21.10.2026 auf 127,81 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13,38 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von J M Smucker belief sich zuletzt auf 13,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at