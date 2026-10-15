S&P 500-Titel J M Smucker-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in J M Smucker von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die J M Smucker-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die J M Smucker-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die J M Smucker-Aktie bei 103,52 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 96,600 J M Smucker-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 14.10.2026 auf 121,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 769,71 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17,70 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte J M Smucker einen Börsenwert von 12,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at