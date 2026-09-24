J. M. Smucker Aktie
WKN: 633835 / ISIN: US8326964058
|Performance im Blick
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24.09.2026 16:03:43
S&P 500-Titel J M Smucker-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in J M Smucker von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit J M Smucker-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das J M Smucker-Papier letztlich bei 126,59 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die J M Smucker-Aktie investiert hätte, hätte er nun 78,995 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 669,80 USD, da sich der Wert eines J M Smucker-Papiers am 23.09.2026 auf 122,41 USD belief. Mit einer Performance von -3,30 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von J M Smucker belief sich jüngst auf 12,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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