J. M. Smucker Aktie

J. M. Smucker für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 633835 / ISIN: US8326964058

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Performance im Blick 24.09.2026 16:03:43

S&P 500-Titel J M Smucker-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in J M Smucker von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in J M Smucker-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit J M Smucker-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das J M Smucker-Papier letztlich bei 126,59 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die J M Smucker-Aktie investiert hätte, hätte er nun 78,995 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 669,80 USD, da sich der Wert eines J M Smucker-Papiers am 23.09.2026 auf 122,41 USD belief. Mit einer Performance von -3,30 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von J M Smucker belief sich jüngst auf 12,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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